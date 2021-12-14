Mardin Büyükşehir Belediyesinin Kızıltepe'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde Ali Ertaş Caddesinin ardından Elbeyli Caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde vatandaşların modern yollarda ulaşım sağlamaları için başlatmış olduğu yol çalışmalarına mevsimsel şartlara bağlı olarak ara vermeden devam ediyor.

Kızıltepe ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tandoğan ve Stadyum caddeleri bitirilerek vatandaşın hizmetine alındı.

Bir süre önce çalışmalarına başlanılan 15 metre genişliği 1700 metre uzunluğundaki Ali Ertaş Caddesinde de asfalt serimi tamamlandı. Trafik çizgilerinin çekilmesiyle cadde tamamen ulaşıma açıldı.

Ekipler mevsim şartlarının el vermesiyle Kızıltepe ilçesindeki önemli ulaşım ağlarından olan caddeleri modernleştirme çalışmalarına devam ediyor. 20 metre genişliği ve 1800 metre uzunluğundaki Elbeyli Caddesinde de çalışma başlatıldı.

Sıcak asfalt serimi yapılacak caddede çalışmaların bir an önce tamamlanması planlanıyor.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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