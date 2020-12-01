Mardin Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları toplantıyla ele alındı
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları toplantıyla ele alındı

01.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:31
Mardin Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları toplantıyla ele alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yapacağı çalışmalara ilişkin toplantı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yapacağı çalışmalara ilişkin toplantı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kent A.Ş Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla araya geldi.

Yapılan ve yapılacak çalışmaların hassasiyet içerisinde yapılması gerektiğini kaydeden Demirtaş, Mardinlilerin isteklerini göz önünde bulundurduklarını belirtti.

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Tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçileceğini aktaran Demirtaş, haftada bir belediye yöneticileriyle bir araya gelerek, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi.

Önceliklerinin yapacakları hizmetlerin doğrudan vatandaşlara ulaşması olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Belediyemizin tüm birimleri yaptıkları hizmetlerde vatandaşımızın takdirini kazanmalıdır. Bu konu bizim için oldukça önemli ve hassastır. Kaynaklarımızı en doğru bir şekilde kullanarak israfa asla müsaade etmeyeceğiz. Kaynaklarımızın hepsini vatandaşa hizmet yolunda kullanacağız. İlimizde çok verimli tarım arazilerimiz var. Tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçeceğiz. Son zamanlarda ilimizde yeni ekilen ürünlerde de verim alınıyor. Tarım arazilerimizin hepsini üretime yönelik değerlendireceğiz. Verimli topraklarımızın başka amaçlar için kullanımına müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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