Mardin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yol çalışmaları hızla sürüyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yol çalışmaları hızla sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yol çalışmaları hızla sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca kent genelinde başlatılan yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca kent genelinde başlatılan yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve kentin dört bir yanında devam eden çalışmalarda bazı grup yolları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Bazı yollarda ise birinci ve ikinci kat sathi kaplama, alt temel serme, yol açma, yol genişletme, sulama ve sıkıştırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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