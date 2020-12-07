Mardin Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışması hızla sürüyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışması hızla sürüyor

07.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:56
Mardin Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışması hızla sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MARSU), Yeni TOKİ'de başlatmış olduğu alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Mardin Muhtelif İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaat Yapım İşi kapsamında, Yeni TOKİ'de açıktan akan suların kanalizasyon borusu döşenerek çevre kirliliği ve pis kokuların bertaraf edilmesi amacıyla MARSU tarafından çalışma başlatıldı. Proje kapsamında 1900 metre uzunluğunda belirlenen alt yapı hattında kanalizasyon borusu ve bacası döşendi.

Yeni TOKİ ve civarında bulanan yerleşim yerlerinin alt yapı sorununu çözecek projenin 1600 metresi tamamlandı. Geriye kalan kısmının bitirilmesi için de çalışmalar hızla sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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