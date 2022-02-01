Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslar için kayıtlar sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde YDS ve YÖKDİL kurs kayıtları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YDS ve YÖKDİL sınavlarına hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla başlatılan kurs kayıtları yeniden başlatıldı.

Bugüne kadar 85 öğrencinin kayıt yaptırdığı kursta, haftanın 3 günü eğitim verilecek.

Gençlik Merkezinde verilecek kurslara kayıt 15 Şubat'a kadar sürecek.