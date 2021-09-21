Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi - Haberler
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Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi

Mardin Büyük Şehir Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 8 aracın teslim töreni yapıldı.

Mardin Büyük Şehir Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 8 aracın teslim töreni yapıldı.

Bakanlıkça çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması ve temizlenmesi için Mardin Büyükşehir Belediyesine 2 çöp toplama aracı, 2 treyler, 2 vidanjör, yol süpürme aracı ve arazöz hibe edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu araçlarla Mardin'e daha iyi hizmet sunacaklarını aktardı.

Belediyenin araç filosuna 8 aracı daha dahil ettiklerini dile getiren Demirtaş, "Çevreye duyarlılığımızı göstermek için daha güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Yeşil alanlarımızı sulayarak, korumaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu araçları bize hibe ettiler, çok mutlu olduk. Bir aracımızı da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hibe etti, kendisine de teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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