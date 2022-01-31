Mardin Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerinin ailelerine destek - Haberler
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

AA, Osman Öksüz - Güncel
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi aileler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı eğitim destek başvurularını başlattı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi aileler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı eğitim destek başvurularını başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleceğin garantisi olan gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına gençlere destek sürüyor.

Bu kapsamda Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversiteli öğrencilerine destek olmak için çalışma başlatıldı. 2022 yılı için geçerli olmak kaydıyla üniversiteli öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Başvurular www.mardin.bel.tr internet adresi üzerinden online veya yüz yüze yapılabilmektedir. Geniş bilgi almak isteyen üniversiteli öğrenciler ALO 153 arayabilir.

Yüz yüze başvurmak isteyen öğrenciler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını ziyaret edebilir. Başvuru genel koşulları ve istenilecek belgeler web başvuru adresinde belirtildi.

Başvurunun ardından eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonu ile karara bağlanacak. Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

AA / Osman Öksüz - Güncel

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