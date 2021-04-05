Mardin Büyükşehir Belediyesinden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesinden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim yapan üreticilerin su ihtiyacının giderilmesi ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan Tarımsal Sulama Kanalı Projesi kapsamında Savur ilçesine 2 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim yapan üreticilerin su ihtiyacının giderilmesi ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan Tarımsal Sulama Kanalı Projesi kapsamında Savur ilçesine 2 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin su ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve verimliliği artırarak daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlamak için GAP ile yürütülen proje kapsamında, Savur ilçesinde 400 çiftçinin faydalanacağı yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapılması halinde 1000 hektarlık alanın sulanması sağlanacak.

Yerel ve kırsal kalkınmayı amaçlayan proje kırsal verimin korunması, artırılması, üretimin rantabilitesinin yükseltilmesi, bakım ve yetiştirme işlerinin kolaylaştırılması, su kaynaklarının etkin kullanılması, sulama işlemleri için su temin edilmesine katkı sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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