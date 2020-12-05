Mardin Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sokak hayvanlarına sahip çıkarak mama ihtiyacını gideriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama bıraktı. Özellikle kedi ve köpek popülasyonun fazla olduğu noktalarda sürekli mama denetimi yapan ekipler, mamanın bitmesi halinde mama beslemesi yaparak hayvanların aç kalmasının önüne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz