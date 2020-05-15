Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Valilik koordinasyonun kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliği ile ihtiyacı olan kurumların ve vatandaşların yanında olmaya devam ederek, binlerce vatandaşa ulaştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara destek
15.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:08

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Valilik koordinasyonun kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliği ile ihtiyacı olan kurumların ve vatandaşların yanında olmaya devam ederek, binlerce vatandaşa ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşlara gıda kolisi, temizlik malzemesi, eldiven, maske, dezenfektan, koruyucu tulum, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Belediye Kovid-19 tedbirleri kapsamında şu ana kadar, 1 milyon koruyucu maske, 110 bin eldiven, 24 bin gıda kolisi, 8 bin sıcak yemek, 3 bin adet 100 liralık alışveriş kartı, 8 bin temizlik ve hijyen ürünü, 37 bin katı el sabunu, 24 bin el temizleme jeli, 25 bin litre çamaşır suyu, 4 bin koruyucu tulum, 9 bin el temizleme dezenfekte spreyi, 320 çölyak hastaları için gıda paketi, 100 çocuğa doğum günü sürprizi, 30 bin kitap seti, 34 bin bot ayakkabı ve kıyafet, 20 tablet ve 8 bin oyuncak dağıttı.

Belediyenin maske, sabun, dezenfektan, temizlik ve hijyen malzemeleri, ıslak mendil, kolonya ve eldiven yardımları devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor süreçte devletin diğer kurumları gibi vatandaşları yalnız bırakmayarak, yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

"Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi bu süreçte sosyal belediyecilik anlamında güzel örnekler gösterdi. Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan ekiplerimiz gelen her talebi karşılamaya çalıştı." diyen Yaman, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar on binlerce vatandaşa temizlik, hijyen, dezenfekte malzemesi ile eldiven, maske ve koruyucu tulumu ücretsiz bir şekilde dağıttık. Yine ihtiyaç sahiplerini unutmayarak gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunduk. Çocuklarımıza sürpriz doğum günü düzenledik, onlara 30 bin kitap seti, tablet ve oyuncak hediye ettik. İlk günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararlara, bilim kurulunun önerilerine tüm ülkede olduğu gibi Mardin'de vatandaşlarımız uyuyor. Bu durumu hep birlikte aşıyoruz inşallah. İnanıyorum ki ülke olarak da başaracağız. Mardin olarak hep birlikte kurallara uyarak başaracağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Haber
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hatice Çarpar Jennifer Lopez Hülya Koçyiğit Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Karar Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 17:05:53. #1.15#
title