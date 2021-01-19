Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

19.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:38
Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu, Mazıdağı, Savur ve Ömerli ilçelerinde yağan kar nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu, Mazıdağı, Savur ve Ömerli ilçelerinde yağan kar nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğü, mevsimin ilk kar yağışının ardından kar ile mücadele çalışmalarına hızla başladı.

Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, greyder ve kar küreme araçları ile karın etkili olduğu Artuklu, Mazıdağ, Savur ve Ömerli ilçelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaca göre buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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