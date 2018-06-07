Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kapalı Pazar Yeri

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istekleri üzerine kent merkezinde kapalı pazar yeri yapımına başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, vatandaşların isteklerini dikkate alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Şehirde pazar yeri konusunda yaşanan sıkıntıyı gördüklerini aktaran Vali Yaman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız pazar alış verişi yaparken sıkıntılar ile karşılaşıyor. Gerek pazarcı esnafı, gerekse hemşehrilerimiz hava koşullarının yanında olumsuzluklar ile karşı karşıya bulunuyor. Hemşehrilerimize yakışmayan alanlarda yapılan alışverişe gönlümüz razı olmuyordu. Çalışmalarımıza somut olarak Ravza Caddesinde başladık. Yakın zamana bitirmeyi düşündüğümüz projeyle hemşehrilerimize hak ettiği pazar yerini hediye edeceğiz."