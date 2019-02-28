Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Hizmet

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için projeler uygulanıyor.

Belediyenin hayata geçirdiği projeler kapsamında 11 ay önce açılan spor salonundan 3 bin kadın faydalandı. Beslenme okulu ile entegre hizmet veren spor salonuna gelen kadınlar sağlık bir yaşam için spor yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, şehirde kadınların mutlu olması hedefiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadınların spora yönlendirilmesi için kısa sürede önemli işler başardıklarını belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak 2 yıl içinde birçok alanda önemli işlere imza attık. Özellikle dezavantajlı grupların mutlu olması hedefiyle çalışmalarımıza yön verdik. Kadınlarımızı da bu noktada önemseyen işlere imza attık. Birçok kadın dostu projelerin hayata geçirilmesini sağladık. Bu çalışmalardan biri de spor salonumuzdur. Spor salonumuz özellikle evlerinde spor yapma fırsatı bulamayan kadınlarımız için güzel bir proje oldu."

Projelere kadınların da yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Yaman, 11 ay gibi kısa sürede 3 bin kadın spor salonumuza gelerek, sağlıklı yaşama adım attı. Bunun yanında beslenme okulumuzda kadınlarımıza destek vererek, sağlıklı yaşama teşvik ettik. Bu tür çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA