Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gıda kolilerini kapılarına kadar götürdü.

Kent genelinde yüzlerce aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz