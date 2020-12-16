Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı

16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:59
Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunuyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı İhtiyaç Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımında bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alo 153 hattı üzerinden kendilerine ulaşan vatandaşlar, ekipler tarafından ihtiyaç sahip olup olmadığı tespit ediliyor.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara merkezde, ihtiyacına göre kıyafet, ayakkabı ve oyuncak seçiminde bulunabiliyor. Çocuk ve yetişkin reyonlarında seçilen kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklar paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. İhtiyaç Merkezinde günlük ortalama 4 ailenin giyim ve ayakkabı ihtiyacı gideriliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İhtiyaç Merkezi, şuana kadar başvuru yapan 2 bin 45 vatandaşa, 1055 oyuncak, 8 bin 180 kıyafet ve 878 ayakkabı yardımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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