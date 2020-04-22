Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler
Mardin, Güncel, Haber

Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesince yapılan sosyal incelemede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımına başladı.

22.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:25
Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesince yapılan sosyal incelemede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımına başladı.

Sosyal Hizmet Daire Başkanlığının hazırladığı, içerisinde makarna, pirinç, nohut, fasulye, kahvaltılık, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu koliler ekiplerce yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Ramazan boyunca 15 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması hedefleniyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını, ramazanda da desteklerinin süreceğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Yaman, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere daha önce de gıda kolisi dağıtımlarımız devam ediyordu. Ramazan dolayısıyla bu dağıtımları daha da hızlandırdık. Ekiplerimiz ramazan öncesi bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ramazan boyunca yardımlarımız sürecek." dedi.

Bu zor günlerin birlikte beraberlik içerisinde daha kolay atlatılacağını ifade eden Yaman, "Bir ve beraber olduğumuz sürece bu süreci daha kolay ve sıkıntısız atlatırız. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle tüm Mardinli hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için 'Evli bir adamdan hamile' diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Hande Yener Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Burak Yılmaz Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:27:23. #1.15#
title