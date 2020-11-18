Mardin Büyükşehir Belediyesinden engelli vatandaşlara, "ulaşım hizmeti"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sunuyor.

Sosyal belediyeciliğe önem veren ve bu doğrultuda projeler geliştirerek hayata geçiren Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi engelliler ve ihtiyaçlarını gideremeyecek düzeyde yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda Sosyal Hizmeteler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, engelli ve yaşlı vatandaşları, 3 engelli ve 7 yolcu kapasiteli özel tasarlanan asansörlü servis aracıyla, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde evlerinden alarak, istedikleri adrese ulaşımlarını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, konforlu bir seyahat hizmeti sunarak isteğe bağlı olarak ibadethane, PTT, hastane, banka ve park gibi mekan ve alanlara engelliler ile yaşlıları ulaştırıyor. Yardıma muhtaç engelli vatandaşların "Alo 153" hattından başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz