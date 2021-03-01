Mardin Büyükşehir Belediyesinden budama çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi, park, cadde, orta refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçlarda budama çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, daha yeşil bir kent için geliştirdiği projelerle fidan dikimini sürdürürken mevcutta bulunan ağaç ile çalı grubu bitkilerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bakımlarına önem veriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanındaki park, bahçe, cadde, orta refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçlar ve çalı grubu bitkilerde gençleştirme ve şekil budaması çalışmalarına başladı.

Ekipler, DEDAŞ ekipleri ile koordineli şekilde çalışarak elektrik tellerine değen, kavşaklarda sinyalizasyon lambalarını ve MOBESE kameralarının görüş açısını kapatan dalların budanmasını sağlayarak olası tehlikelere karşı önlem alıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Yeniyol Caddesinde ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz