Mardin Büyükşehir Belediyesindeki Taciz İddiası

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Büyükşehir Belediyesinde görevli şüpheli E.U'nun bir kadını taciz ettiği iddiasıyla açılan davada yargılamasının sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, müşteki D.S'nin taciz edildiği iddialarına ilişkin yanlı ve maksadını aşan haberlerin yayınlandığı belirtildi.

D.S'nin 15 Nisan'da savcılığa verdiği müracaatında belediyede çalışan E.U'nın kendisini taciz etmeye yönelik eylemlerde bulunduğunu beyan ederek şikayetçi olduğu kaydedilen açıklamada, başsavcılıkça derhal soruşturma işlemlerine başlandı ve kısa sürede tüm deliler toplandığı aktarıldı.

Müşteki D.S'nin 29 Nisan'da dilekçe ve alınan beyanında mevcut şikayetinden vazgeçtiğini beyan ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Başsavcılığımızca suçun niteliği ve durumun vahameti dikkate alınarak çok kısa süre içerisinde tüm deliller toplanmış, hazırlık dosyası kapsamında yapılan inceleme ve resen soruşturma yürütme ilkesi doğrultusunda 7 Mayıs'ta şüpheli E.U'nun cezalandırılması amacı ile Mardin Asliye Ceza Mahkemesi kamu davası açılmıştır. Şüphelinin yargılaması devam etmektedir."

Kaynak: AA