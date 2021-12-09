Mardin Büyükşehir Belediyesinde asfalt çalışması

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, asfalt sezonunun verimli geçirildiğini, 2021 yılı yatırım programı kapsamında şehir genelinde 754 kilometre yol asfaltlama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Demirtaş, 2021 asfaltlama çalışmaları değerlendirme toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, şube müdürleri ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Hava şartlarından dolayı asfalt sezonunun tamamlandığını kaydeden Demirtaş, alt ve üstyapı da özverili bir çalışma sergileyerek 2021 yılını verimli geçirdiklerini belirtti.

2022 yılı asfaltlama sezonunda yolu şehrin bir sorunu olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mardin'imizin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğümüz yollarda Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz güzel çalışmaların altına imza attılar. Sorumluluk alanımızda bulunan 754 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirerek daha kaliteli ve modern yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu sezonda karşılayamadığımız talepleri de 2022 yılı yatırım programımıza alıyoruz. 2022 yılında yolu şehrimizin bir sorunu olmaktan çıkartıp, enerji ve kaynaklarımızı Mardin'imizi daha güzel bir şehir haline getirmek için harcayacağız. Emek ve gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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