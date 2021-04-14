Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince denetim yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla halk sağlığı için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları ile semt pazarlarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar, hal, otogar, park ile tüm yaşam alanlarında denetimlerini yapan zabıta ekipleri, vatandaş ve esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla market, fırın ve benzeri iş yerlerinde denetimlerde bulunarak belirlenen gramaj ve fiyatları kontrol etti.

Üretim alanlarını kontrol ederek sağlık kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca, zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ile halk pazarlarında, vatandaşlara maske dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz