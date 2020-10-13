Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı

13.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:46
Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde başlatılan asfaltlama çalışmalarının büyük bölümü tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde başlatılan asfaltlama çalışmalarının büyük bölümü tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda yol çalışmalarına hız veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü, merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Mazıdağ ilçelerinde başlattığı grup ve kırsal yollardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Bu kapsamda, Artuklu Yaylabaşı'nda 11, Eroğlu'da 4, Mazıdağı'nda 18 kilometrelik yol çalışması tamamlandı.

Ekipler, Ulutaş-Yağmur-Arıköy grup yolu ile Kızıltepe'de Büyükboğaziye-Körsu-Yarımca-Tarlabaşı Grup Yolunda 5,5 kilometrelik yol çalışmasını bitirdi.

Şube müdürlüğünce çalışmaların sürdürüldüğü alanlar ise şunlar:

"Ömerli'de Anıttepe, Savur'da Koşuyolu, Yenilmez- Üçkavak ve Kayatepe Grup Yolunda 15,2, Ömerli Sivritepe Tekkuyu yolunda 3,5 kilometre yol çalışması devam ediyor. Artuklu Gökçe İpekyolu arası 2 kilometrelik alanda da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Türkan Şoray İbrahim Tatlıses Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Gökhan Töre Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:08:23. #1.14#
title