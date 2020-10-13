Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde başlatılan asfaltlama çalışmalarının büyük bölümü tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde başlatılan asfaltlama çalışmalarının büyük bölümü tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda yol çalışmalarına hız veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü, merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Mazıdağ ilçelerinde başlattığı grup ve kırsal yollardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Bu kapsamda, Artuklu Yaylabaşı'nda 11, Eroğlu'da 4, Mazıdağı'nda 18 kilometrelik yol çalışması tamamlandı.

Ekipler, Ulutaş-Yağmur-Arıköy grup yolu ile Kızıltepe'de Büyükboğaziye-Körsu-Yarımca-Tarlabaşı Grup Yolunda 5,5 kilometrelik yol çalışmasını bitirdi.

Şube müdürlüğünce çalışmaların sürdürüldüğü alanlar ise şunlar:

"Ömerli'de Anıttepe, Savur'da Koşuyolu, Yenilmez- Üçkavak ve Kayatepe Grup Yolunda 15,2, Ömerli Sivritepe Tekkuyu yolunda 3,5 kilometre yol çalışması devam ediyor. Artuklu Gökçe İpekyolu arası 2 kilometrelik alanda da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz