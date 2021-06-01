Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına başladı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde yol çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde yol çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde yol çalışmalarına başladı.

Ekipler, Kızıltepe ilçesi Akyüz-Yaşar-Sevimli Mahalleleri grup yolu ile İpekyolu, Kılduman-Demirler-Çaybaşı-Hocaköy Mahalleri grup yolu sulama serme ve sıkıştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kızıltepe ilçesi Dikmen-Otluca-Ayrancı Mahalleleri grup yolunda ise asfalt söküm, Mazıdağı Gümüşpınar-Tanrıyolu-Sağmal Mahalleleri arasında reglaj ve sıkıştırma, Dargeçit ilçesi Belen-Akyol-Suçatı Mahalleleri grup yolu asfalt söküm, Savur ilçesinde ise Evkuran-Başağaç-Üçerli-Hisarkaya grup yolu ile İçören-Ormancık-Akyürek grup yolunda çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkan Cebrail Aslan, bu yıl yol ihalelerini yaparak yer teslimlerini yaptıklarını söyledi.

Bu yıl sonuna kadar hedefledikleri yol çalışmasına ulaşacaklarını ifade eden Aslan, "Bu yıl ve gelecek yıl yapacağımız çalışmalarla yol problemini kökünden çözmüş olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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