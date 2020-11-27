Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için çalışmalarına başladı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için çalışmalarına başladı

27.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:40
Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için çalışmalarına başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 yılı ağaçlandırma sezonu için çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 yılı ağaçlandırma sezonu için çalışmalarına başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mardin il sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve daha yeşil, yaşanılabilir bir şehir için başlattığı Mardin Yeşilleniyor Projesi kapsamında, 2020-2021 yılı ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

İlk fidanlar, Kızıltepe ilçesi Havalimanı karşısında bulunan 22. Cadde orta refüjünde toprakla buluştu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mavi servi ve erguvan fidanları için gerekli çalışmaları yaptıktan sonra dikimi gerçekleştirdi. Cadde boyunca dikilen fidanlar, orta refüje güzel bir görünüm kattı.

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Daha önce Mardin Yeşilleniyor Projesi kapsamında yaklaşık 150 bin çeşit fidan orta refüjler, ağaçlandırma sahaları ile parklarda toprakla buluşturulmuştu. 2020-2021 yılında ise 100 bin fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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