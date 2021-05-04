Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin'de yaşayan Süryani vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin'de yaşayan Süryani vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kurallarına uygun şekilde Süryani vatandaşları ziyaret etti.

Ekipler, Demirtaş'ın mesaj ve selamlarını ileterek, vatandaşların bayramlarını kutladı, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaş, dinlerin ve dillerin şehri Mardin'de tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında olduklarını belirtti.

Paskalya Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaret edildiğini dile getiren Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanlarında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak evlerinde ve kiliselerde ziyaret ederek, mutluluklarına ortak olduk. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süryani vatandaşlar da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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