Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Yaşama Teşvik Ediyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacı ile "Beslenme Okulu"nca çalışma yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı olması için bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirterek, bunun için çabaladıklarını söyledi.

Kentin gelişimi için yaptıkları çalışmaların yanında farkındalık ortaya koyacak projelere de imza attıklarını kaydeden Yaman, bu konuda farklı yelpazede birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Çeşitli projeler ile vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda katkı sağladıklarını aktaran Yaman, Beslenme Okulu'nu hizmete açtıklarını, spor salonlarının ilgi gören bir şekilde çalıştığını anlattı.

Gençlerin ve çocukların spora yöneldiğini ifade eden Yaman, hareketli olmanın ve yürüyüşün önemini anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Yaman, şöyle konuştu:

"Birimimize vatandaşlarımız çeşitli konular nedeniyle başvuru yapmaktadır. Daire Başkanlığımız aynı zamanda Spor Müdürlüğünü de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle buraya gelen her vatandaşımıza yürümenin ve hareketin önemini anlatıyor, dikkat çekmek için de adım sayar veriyoruz. Bu sayede sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA