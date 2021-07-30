Mardin Büyükşehir Belediyesi personelinden aşılanmaya yoğun ilgi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi personelinden aşılanmaya yoğun ilgi

Mardin Büyükşehir Belediyesi personelinden aşılanmaya yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli, merkez binada kurulan stantta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli, merkez binada kurulan stantta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın çağrısı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Kent A.Ş binasında aşı standı kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (MARSU) çalışan personel standa gelerek aşı öncesi form doldurdu. Daha sonra personel sıra ile aşı yaptırdı.

Böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren personel emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin Valisi Demirtaş, dört bir koldan aşılama çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Vatandaşa aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Demirtaş, "Aşılama çalışmalarına hız verdik ve şu an iyi gidiyoruz. En kısa sürede bu süreci tamamlamak istiyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleri ile aşı standı kurduk. Çalışanlarımız ayaklarına kadar gelen bu fırsatı değerlendirerek aşılanmaya yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreci el ele vererek hep beraber en kısa sürede atlatacağız inşallah. Vatandaşlarımız ve kent genelindeki tüm kurum çalışanlarını bir an önce aşılarını olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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