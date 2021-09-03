Mardin Büyükşehir Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Okulları Dezenfekte Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mardin Büyükşehir Belediyesi Okulları Dezenfekte EdiyorMardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi kent genelindeki 1200 okulda dezenfekte çalışması yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Okulları Dezenfekte EdiyorMardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi kent genelindeki 1200 okulda dezenfekte çalışması yapıyor. 2021-202 yılı eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 tarihinde ilk zilin çalması ile başlıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, kovid-19 tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için tüm ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Öğrencilerin bulaşıcı hastalıktan korunması, hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanmasına yönelik mikrop, haşere ve zararlı organizmaların önüne geçmek için 1200 okulda sıklıkla kullanılan alanlar, kapı ve pencereler ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Sağlık İşler Daire Başkanı Adil Alan, kent genelinde ki tüm okulları dezenfekte edeceklerini belirtti. Şehir merkezi ilçe ve kırsal mahalleler deki okulları hijyenik hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Alan, "Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz şehir genelinde ki 1200 okulda haşere karşı ilaçlama ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıyor. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eğitim öğretim yılın bitine kadar bu ilaçlama çalışmalarımız devam edecek. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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