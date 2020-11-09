Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil hizmeti devam ediyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil hizmeti devam ediyor

09.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil hizmeti devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların sağlıklarına kavuşması için hasta nakil hizmetine devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların sağlıklarına kavuşması için hasta nakil hizmetine devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun sosyal belediyecilik anlayışıyla il, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerdeki vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen, hastanede ameliyat olan ve evine gitmesi gerekenler ile yatalak hastalara hizmet veriyor.

0482 213 00 66 nolu telefon üzerinden ilgili birime ulaşılmasıyla oluşturulan plan dahilinde hastalar evlerinden veya hastaneden alınıyor.

Hasta nakil ambulansı, hafta içi mesai saatleri içerisinde ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor.

Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren nakil aracı, kentin en ücra noktasına kadar şu ana kadar yaklaşık 500 hastaya hizmet verdi.

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzman Dr. Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak, kentin en ücra noktasında kendilerine ulaşılması halinde sıkıntıda olan vatandaşları yalnız bırakmayarak, sağlık kuruluşuna ulaştırılmaları konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

Sağlık hizmetini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yerine getirdiklerini dile getiren Yavuz, birimin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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