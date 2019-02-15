Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara E-ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde kadınların ekonomide var olması için çaba verdiklerini belirterek, kadınların sanal mağazalarıyla ev bütçelerine katkı vermesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğinde üreten kadınlara e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimleri verildi. Eğitimler hakkında bilgi veren Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, amaçlarının kadınların ekonomide yer almalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Vali Yaman, "İlimizde dezavantajlı gruplar için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Sosyal projeler ile onların istedikleri bir şehri inşa ediyoruz. Kadınlarımız için de son derece başarılı hizmetler gerçekleştirdik. Önem verdiğimiz konulardan birisi de kadınlarımızın meslek edinmeleridir. Bu noktada MARMEK'i açarak kadınlarımızın iş öğrenmelerine katkı verdik. Şimdi de üretici kadınlarımızın ürünlerinin pazarlaması konusunda katkı sağlıyoruz. Şu an tüm dünya dijital bir çağ yaşıyor. Bu sayede dünyada sınırlar kalkıyor ve her anlamda etkileşim oluyor. Son yıllarda ticarette internet üzerinden önemli bir noktaya geldi. Biz üretici kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini en anlamlı şekilde pazarlamasını istedik. Bu nedenle e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimleri düzenledik. Eğitimlerimiz ile kadınlarımız ürünlerini dünyaya pazarlayacaklar. Bu sayede ev ekonomilerine katkı verecekler. Bu tür eğitimlerimiz sürecek" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA