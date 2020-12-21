Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için trafik eğitim parkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için trafik eğitim parkı

21.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:14
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için trafik eğitim parkı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik bilincini aşılamak için 'trafik eğitim parkı' yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik bilincini aşılamak için 'trafik eğitim parkı' yapacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, öğrencilere trafik bilincini aşılamak, trafik kurallarını teorik ve pratik olarak öğretmen amacıyla 6 bin 910 metrekare üzerine trafik eğitim parkı yapılacak.

Park içerisinde eğitim binası ve çocukların eğitim alacağı, caddeler, sokaklar, kavşaklar, bisiklet yolları, üst geçit, hemzemin geçit yaya kaldırımları yer alacak

Tamamen çocuklara uygun şekilde dizayn edilen trafik eğitim parkında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4. ve 5. sınıfa giden öğrencilere teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada trafik dersleri verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Bakan Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Ali Şansalan Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için trafik eğitim parkı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:17:20. #1.15#
title