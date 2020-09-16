Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsal yollarda çalışma başlattı Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin grup yollarında çalışma başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin grup yollarında çalışma başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü, Mazıdağ, Savur, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinin kırsal mahallelerinde bulunan grup yollarda malzeme serimi, sıkıştırma, asfalt sathi kaplama çalışması yapıyor.

Ekipler, Mazıdağ-Ulutaş-Yağmur-Arıköy kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun 5 kilometrelik bölümüne sathi kaplama yaparken, Ömerli-Anıttepe ve Savur-Koşuyolu-Yenilmez-Üçkavak ile Kayatepe kırsal mahallelerinin 15 kilometrelik grup yolunda ise bozulan asfaltı söküyor.

Kızıltepe-Büyükboğaziye-Körsü-Yarımca-Tarlabaşı kırsal mahallerini birbirine bağlayan yaklaşık 5,5 kilometrelik grup yola malzeme taşımı devam ediyor. Serme ve sıkıştırma çalışmalarının ardından yolda asfalt sathi kaplama gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA