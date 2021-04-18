Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kendi imkanları ile binlerce gıda kolisi hazırladı. Daha önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurmuş ve sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş ailelere bulgur, makarna, toz şeker, mercimek, sıvı yağ, nohut, çay, zeytin, salça, pirinç gibi temel gıda maddelerinin içerisinde bulunduğu binlerce gıda kolisi ulaştırılacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Artuklu ilçesinde daha önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı gezerek gıda kolilerini ulaştırdı. Artuklu ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda kolisi için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına gelerek başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi. Yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç vatandaşların başvurularının ise bir yakını tarafından yapılabileceği ifade edildi.

İlçede oturan vatandaşların ise ilçe kaymakamlıklarına başvuruda bulunabileceği aktarıldı. Sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara gıda koli dağıtımı gerçekleştirilecek.

Vatandaşların, başvuru bilgisi için Büyükşehir Belediyesinin çağrı hattı ALO 153'ü arayabileceği bildirildi. - MARDİN

Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Ersin Korkut Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 16:13:17. #1.14#

title