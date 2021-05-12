Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Iraklı 4 aileye yardım elini uzattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Iraklı 4 aileye yardım elini uzattı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çoğunluğu çocuklardan oluşan 4 haneye bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurulması üzerine sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler ekipler tarafından ziyaret edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş'ın selamlarını ileten ekipler, yanlarında getirdikleri bayramlık giysi ve ayakkabıları, çocuklara hediye etti. Bayramlıklarına kavuşan çocuklar, güzel giysilerle bayrama gireceklerinden dolayı yüzlerindeki gülücük ve mutluluklarıyla ailelerine neşe kattı.

Aileler ve çocukları, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçenlere teşekkür etti. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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