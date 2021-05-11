Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere yardım etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Iraklı 4 aileye yardımda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Iraklı 4 aileye yardımda bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çoğunluğu çocuklardan oluşan 4 haneye bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurulması üzerine sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler ekipler tarafından ziyaret edildi.

Vali Demirtaş'ın selamlarını ileten ekipler, yanlarında getirdikleri bayramlık giysi ve ayakkabıları, çocuklara hediye etti.

Aileler ve çocuklar, Vali Demirtaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz