Vali Demirtaş talimat verdi belediye ihtiyaç sahibi aileye sahip çıktı
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Vali Demirtaş talimat verdi belediye ihtiyaç sahibi aileye sahip çıktı

27.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:33
Vali Demirtaş talimat verdi belediye ihtiyaç sahibi aileye sahip çıktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileye sahip çıkarak yardımda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileye sahip çıkarak yardımda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, eşinden ayrı engelli anne ve iki kızıyla yaşam mücadelesi veren aileye sahip çıktı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ailenin ihtiyaçlarını tespit ederek liste haline getirdi. Öncelikle aileye kiralık ev bulundu. Daha sonra ihtiyacı olan buzdolabı, oturma grubu, halı, televizyon, çalışma masası gibi malzemeler alınarak ev döşendi. Oturmaya uygun hale getirilen eve, aile yerleştirilerek mutlu ve huzurlu olmaları sağlandı.

Yardımda büyük katkısı olan başta Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve yetkililere teşekkür eden aile üyeleri, "Çok zor durumdaydık, bize sahip çıkıldı. Dualarımız valimiz ve yardımda emeğe geçen herkese. Allah razı olsun, teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Vali Demirtaş talimat verdi belediye ihtiyaç sahibi aileye sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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