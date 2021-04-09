Mardin Büyükşehir Belediyesi iç kontrol sistemi eğitimi verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında iç kontrol sistem eğitimlerine başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında iç kontrol sistem eğitimlerine başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Birimi tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlıkları kapsamında personele yönelik eğitim çalışması başlattı.

Türk kamu yönetim sisteminden modern ve güncel konuların işlendiği eğitimlerde, kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, iletişim ve bilgi, izleme olan beş bileşen üzerinde duruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz