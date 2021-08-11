Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini genişletme çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilgi ve talebinin artması üzerine Gençlik Merkezini genişletme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilgi ve talebinin artması üzerine Gençlik Merkezini genişletme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, YKS, KPSS başta olmak üzere 40 aşkın kurs sayısı ve her geçen gün artan üye sayısı ile Mardinli gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda mevcut Gençlik Merkezinin genişletilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Demirtaş, yetkililerden gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz