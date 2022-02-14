Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki kurslar için kayıt devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, fotoğrafçılık, diksiyon, akademik yazım teknikleri ve tez yazma kuralları konusunda düzenlenen kurslar için kayıt sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Merkezinde, gençlerin her alanda kendilerini yetiştirebilmeleri yönünde kurs açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda fotoğrafçılık, diksiyon, akademik yazım teknikleri ile tez yazma kuralları konusunda kurs kayıtları başladı.

Kurslara 25 Şubat'a kadar kayıt yaptırılabilecek.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, Ravza Caddesi Kızıltepe Kavşağında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine kayıt yaptırabilir.