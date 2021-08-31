Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ek hizmet binası açılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine yapılan ek hizmet binasının çalışmaları son aşamaya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine yapılan ek hizmet binasının çalışmaları son aşamaya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, artan üye sayısı, etkinliklerin kısıtlı bir ortamda yapılması, gençlerin yeterli derecede etkinliklerden faydalanamaması, robotik kodlama atölye çalışmaları için uygun koşul ve zeminin oluşturulabilmesi için Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları kısa süre içerisinde bitecek ek hizmet binasının içerisinde gençlerden gelen istek üzerine kodlama atölyesi, yeni derslik ve yeni kütüphane yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz