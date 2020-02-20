Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere yönelik çalıştay düzenledi

20.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:28

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylere yönelik yönetimlerin özel gereksinimli-engelli bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamaları çalıştayı düzenlendi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü tarafından, Kent AŞ toplantı salonunda farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylere yönelik yönetimlerin özel gereksinimli-engelli bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamaları çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye, il milli eğitim ile ilçe rehberlik ve araştırma merkezinden temsilciler katıldı.



Çalıştayda, şehir genelinde özel gereksinimle ve özel eğitim gerektiren bireylere yönelik yerel yönetimlerin sundukları hizmetler, uygulama örnekleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneri ele alınırken mekanda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlere erişilebilirlik temaları işlendi.



Çalıştay, soru ve çözüm önerileri ile son buldu. - MARDİN

Kaynak: İHA