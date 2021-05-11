Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram öncesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizledi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram öncesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram öncesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizledi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla ekipler, ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde Ramazan Bayramı öncesi temizlik yaptı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla ekipler, ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde Ramazan Bayramı öncesi temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oldu.

Ramazanda binlerce aileye gıda ve temizlik paketi dağıtıldı. Kentteki çocukların bayrama mutlu girmesi için bayramlık giysi ve ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuran ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların da evleri temizlendi.

Evlere giden ekipler, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak temizlik yaptı.

Hizmetten memnun olan yaşlılar, Vali Demirtaş ve emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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