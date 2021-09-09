Mardin Büyükşehir Belediyesi Dargeçit ve Ömerli ilçelerine katı atık aktarma istasyonu kuruyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Dargeçit ve Ömerli ilçelerine katı atık aktarma istasyonu kuruyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Dargeçit ve Ömerli ilçelerine katı atık aktarma istasyonu kuruyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ve Ömerli ilçelerinde toplanan katı atıkların çevreye zarar vermemesi için katı atık aktarma istasyonu kuruyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ve Ömerli ilçelerinde toplanan katı atıkların çevreye zarar vermemesi için katı atık aktarma istasyonu kuruyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı ile katı atık aktarma istasyonu bulunmayan Dargeçit ve Ömerli ilçeleri için proje hazırlandı.

Her biri 4 bin metrekare alan üzerine kurulacak istasyonların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu sayede Dargeçit ve Ömerli belediyeleri tarafından gün içerisinde ilçelerden toplanan katı atıklar, aktarma istasyonuna döküldükten sonra Büyükşehir Belediyesine ait aktarma tırı ile alınıp, katı atık döküm merkezine getirilecek. Katı atıkların gelişi güzel farklı alanlara dökülmesinin önüne geçilerek çevre temizliğine büyük katkı sağlanacak.

Daha önce 5 araçla ilçelerden getirilen katı atıkların istasyon sayesinde bir tır ile aktarımı sağlanacak, böylece Mardin Büyükşehir Belediyesine ekonomik katkı sağlanmış olacak. Çöplerin bir noktada toplanmasıyla Dargeçit ve Ömerli ilçelerinin daha temiz olması ve kokudan arınması sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Dargeçit ve Ömerli ilçelerine katı atık aktarma istasyonu kuruyor - Haberler
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