Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı yaptırdı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı yaptırdı

Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı yaptırdı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde çalışan personele Kovid-19 aşısı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde çalışan personele Kovid-19 aşısı yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın çağrısı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı personelin aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğünün mobil ekipleri daire başkanlığına davet edildi.

Personele sağlık ekiplerince aşı yapıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

"Toplumumuzda ve dünyada yaygın olarak yaşanan Kovid-19 salgını insanlığın sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak kabusu haline gelmiştir." diyen Alan bu hastalığı bertaraf etmenin yegane yolunun aşı olmaktan geçtiğini aktardı.

Alan, "Topluluk içerisinde yaşayan bir grup insan dahi bu aşıyı olmadığı takdirde bu hastalıktan kurtulmamızın imkanı görülmemektedir. Bundan dolayı herkesin çaba sarf ederek ailesi ve çevresindeki insanları aşı olmaya ikna etmesi gerekir. Bu düşünce çerçevesinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı personelimiz aşılarını yaptırdı."

Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı yaptırdı
Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları aşı yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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