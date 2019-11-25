Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına hız verdi

25.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:20

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU), 3 ayda 6 bin 670 metre içme suyu ile 7 bin 370 metre kanalizasyon hattı döşedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MARSU, yaklaşık 60 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan Kızıltepe ilçesinin içme suyu alt yapı ile içme suyu şebeke sorununu çözümü için 9 ay önce başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzde 57'si tamamlanan projede yaklaşık 6 bin evin şebeke bağlantısı yapıldı. Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Savur, Ömerli, Yeşilli, Derik, Mazıdağı ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde 6 bin 670 kilometre içme suyu hattını yeniledi.

Kızıltepe ve Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisleri tamamlayarak atık suların arıtılıp doğaya salınması ve tarımda kullanılmasını sağlayan MARSU ayrıca Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Savur, Ömerli, Dargeçit, Yeşilli, Derik, Midyat ve Mazıdağı ilçelerinde 7 bin 370 kilometre kanalizasyon şebekesi döşedi.

Kaynak: AA