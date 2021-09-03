Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem Duyurusu
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 08. 09. 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 10.
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 08. 09. 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 10. 00'da Mardin ili Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Gündem metnine ulaşmak için
Kaynak: Habermetre