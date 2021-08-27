Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem Duyurusu
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 31. 08. 2021 tarihinde Salı günü saat 09.
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı 31. 08. 2021 tarihinde Salı günü saat 09. 30'da Mardin ili Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Gündem metnine ulaşmak için
Kaynak: Habermetre