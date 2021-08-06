Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Duyurusu
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Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Duyurusu

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Duyurusu
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Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı10. 08. 2021 tarihinde Salı günü saat 10.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı10. 08. 2021 tarihinde Salı günü saat 10. 00'da Mardin ili Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Gündem metnine ulaşmak için

Kaynak: Habermetre

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