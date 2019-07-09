Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ten açıklama

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 163 kişinin işten çıkarıldığını, 16 kişinin de işe alındığını belirtti.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, belediye toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlendirme yapılan belediyelerden tekrar göreve gelen tek belediye başkanı olduğunu belirterek, siyasi görüşü nedeniyle hedef alındığını öne sürdü.

İşçi çıkarma konusunda yasalar çerçevesinde bütçenin yüzde 30'unun aşılmaması gerektiğini ifade eden Türk, 163 işçinin işten çıkarıldığını belirtti.

Türk, işten çıkarılanların partisine, siyasi görüşüne veya herhangi bir konumuna bakılmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Ben 163 kişi işten çıkarmışım. Kaç tane şehit ailesi var, çıkarsınlar bakalım. 163 kişi çıkarmışsak benim partimden olan, partisiz olan başka insanlar da çıkarılmıştır. Burada ifade edilen 6 kişi şehit ailesidir. Devletin çıkardığı bir yasa var ayrıca, her şehit ailesinden 2 kişiyi devlet işe almak zorunda. Belediye değil, devlet almak zorunda. Her ailenin bu hakkı var. Belediyede çalışan 3-5 kişi için 'Şehit ailelerini çıkardı' yaygarasının aslı yoktur. İnanın kimin ne olduğunu ne sormuşum ne biliyorum. İşe gelmeyen, işi savsaklayan, gece gündüz belediyenin aleyhinde propaganda yapan, farklı ilişkiler içinde olan, hırsızlık, hakaret edenlere elbette göz yummayız."

Türk, göreve geldiği günden bu yana 16 kişinin işe alındığını, bunlardan 4-5'inin akrabası olan korumaları olduğunu dile getirdi.

Bu kişilerin daha önce de korumalığını yaptıklarını aktaran Türk, "Korumamı seçme hakkı bana aittir. Milletvekilliğinden düştükten sonra da korumalarım, yeğenlerim, akrabalarım, yanımdaydı. Şimdi bunu kullanarak, 'Türk ailesini işe aldı' deniyor. Aldığımızın tamamı 16 kişi. Şimdi bunu farklı şekilde istismar ederek, 'Şehit ailelerini çıkararak, kendi adamlarını PKK'lıları yerleştirdiler' diye bir propaganda yapmak ahlaka uygun değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA