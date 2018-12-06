Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman Açıklaması

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Muhtarlarımız ile sürekli iç içe olduk ve mahalle sorunlarını birlikte çözdük." dedi.

Yaman, yaptığı açıklamada, il genelinde en ücra mahallenin bile sıkıntılarını işbirliği içinde çözdüklerini kaydetti.

Şehirde muhtarlar ile sürekli iç içe olduklarını ve mahallelerinin taleplerinin de hemen yerine getirildiğini belirten Yaman, şöyle dedi:

"İlimiz 2 yıl içinde büyük değişim yaşamış ve bu değişim vatandaşlarımızın mutlu olmasını sağlamıştır. Projelerimiz il ve ilçe merkezlerini ile yeterli kalmayıp, bütün kırsal mahallelerimizi de kapsamıştır.

Muhtarlarla birlikte çalıştık

Mahallelerimizin de güzel ve yaşanabilir olması hedefiyle birçok çalışmayı hayata geçirdik. Mahallelerimize yollarımızdan parklara, sosyal yaşam evlerinden çevre düzenlemesine kadar birçok çalışma gerçekleştirdik.

Bu çalışmalarımızda şüphesiz muhtarlarımız ile sağladığımız sinerji önemlidir. Belediye bünyemizde yer alan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı da muhtarlarımız ile iletişimimiz konusunda önemli bir misyon üstlendi. Çünkü muhtarlarımız ile sürekli iç içe olduk ve mahalle sorunlarını birlikte çözdük."